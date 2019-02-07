Türkiye'nin Aklı 31 Mart'ta Yapılacak Yerel Seçimlerde

Medya Takip Merkezi'nin (MTM), Ocak ayı araştırmasına göre, bu ayın başlıca konusu 31 Mart'taki yerel seçimler olarak saptandı.

Medya Takip Merkezi (MTM), Ocak ayında yaşanan Türkiye gündemini araştırdı. Buna göre, Ocak ayının başlıca konusu, yaklaşmakta olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri, bir diğer deyişle "yerel seçimler" oldu.

MTM'nin siyaset gündemini mercek altına aldığı araştırmanın detayları şu şekilde paylaşıldı:

"Seçim takviminde oy verme zamanı yaklaşırken, partiler arası ittifak çalışmaları da yeni tartışmaların ve uzlaşmaların kapısını aralıyor. Yaşanan çeşitli gelişmeler, zaman zaman çatlak sesleri beraberinde getirirken, partilerin içindeki bazı isimler ittifaklara karşı sert tepki gösteriyor, bazı isimler ise tüm ittifak seçeneklerine kapılarını kapatıyor.

Cumhur İttifakı cephesinde, uzun vadeli planların yapıldığına yönelik açıklamalar dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nı Türkiye'nin beka meselesi olarak gördüklerini belirterek, "Bizim bu ittifakımız, temennim ve duam odur ki inşallah pazara kadar olmaz, mezara kadar olur. Yedi düvel Türkiye'ye karşı mücadele veriyor. Bu mücadelede asla pes etmememiz lazım, asla bir kayba uğramamamız lazım" ifadelerini kullandı.

Medya Takip Merkezi'nin Ocak ayı kapsamında yaptığı araştırmaya göre yerel seçimler 161 bin 676 haberle Türkiye'nin siyaset gündeminde en çok konuşulan konuların başında geldi.

Fırat'ın doğusu ve Münbiç hakkında yapılan açıklamalarla terörle mücadele konusuna vurgu yapıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yıl dönümünde sınır hattındaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu. Terörle mücadelenin son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini belirten Akar, Fırat'ın doğusu ve Münbiç'teki terör hedeflerine ilişkin, "Yeri ve zamanı geldiğinde buradaki operasyonlarla gereken yapılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Menbiç ve Fırat'ın doğusu için ABD'nin verdiği sözleri tutmasını beklediklerini ifade ederek, "Tehdidi görürsek gerekeni yaparız." sözleriyle dikkat çekti. Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıkları, terörle mücadele konusunu 51 bin 741 haber yansıması ile gündeme taşıdı.

Toplumun birçok alanında önemli düzenlemeler içeren torba yasa ile ilgili tartışmalar sürüyor

İçerisinde farklı pek çok önemli kanun değişikliğini barındıran 71 maddelik torba yasa görüşmeleri, mecliste devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde özellikle son yıllarda sıkça başvurulan 'torba yasa' yöntemi ve ikincil mevzuatlarla yapılabilecek değişikliklerin bile kanun teklifi metinlerine taşınmasına gelen eleştiriler, Cumhurbaşkanlığı'nca masaya yatırıldı. Yasa metinlerinin kısa ve öz olması, ana çerçevenin yasalarda çizilmesi, alt detaylarının ise yönetmelik veya kararnamelerle düzenlenmesine yönelik bir çalışma yapıldığı öğrenildi.

MTM'nin raporuna göre, TBMM'de kanun teklifi kabul edilen torba yasaya dair gelişmelerin Ocak ayında 2 bin 658 haberle medyada yer aldığı tespit edildi.

Ocak ayında öne çıkan diğer gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Avrupa tarafındaki kule kesonu, TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın katılımıyla düzenlenen törenle denizle buluşturuldu. 18 Mart 2022'de tamamlanacağının açıklandığı köprü, Ocak ayında 2 bin 521 haberin konusu olmuştu.

Yeni askerlik sistemi hakkında ise 19 Ocak tarihinde sıcak bir gelişme yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı Halkla İlişkiler Tanıtım Subayı Deniz Binbaşı Nadide Şebnem Aktop, tek tip askerlik olarak gündemde yer alan yeni askerlik sistemi hakkında bazı bilgiler verdi. Aktop, bu çalışma ile "bedelli", "dövizli askerlik" gibi tartışmalarının önüne geçmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Kulislerdeki iddialara göre bedelli askerlik uygulamasının kalıcı hale getirilmesine yönelik alternatif üzerinde de çalışılıyor. "Üç aylık zorunlu temel askerlik eğitiminin ardından yükümlülerin belli bir bedel karşılığında geri kalan süre için askerliği yapmış sayılmaları" da seçenekler arasında bulunuyor.

Yeni askerlik sistemine ilişkin taslakta 6-9-12 olarak belirtilen süre seçeneklerinde 3 ay süreli temel eğitim şartının bulunduğu öğrenildi. Hakkındaki gelişmelerin merakla beklendiği yeni askerlik sistemi, MTM'nin aynı raporuna göre, 2 bin 455 haberle konuşuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA