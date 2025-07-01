Türkiye'nin adında en çok harf bulunan ili hangi bölgededir?

Türkiye'nin adında en çok har bulunan ilinin merkezindeyim diyen biri Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesinin içindedir? sorusu, Güven Bana yarışmasında merak edilen sorulardan biri oldu. Peki, Türkiye'nin adında en çok har bulunan ilinin merkezindeyim diyen biri Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesinin içindedir? cevabı nedir? İşte Güven Bana cevapları!

TÜRKİYE'NİN ADINDA EN ÇOK HARF BULUNAN İLİNİN MERKEZİNDEYİM DİYEN BİRİ TÜRKİYE'NİN HANGİ COĞRAFİ BÖLGESİNİN İÇİNDEDİR?

A: Güneydoğu Anadolu

B: Ege

C: İç Anadolu

D: Akdeniz

Cevap : B

GÜVEN BANA YARIŞMASI FORMATI NEDİR?

Bu yarışmada kazanmak için bilmek yeterli değil, güvenmek ve güven vermek de gerekiyor.

Daha önce hiç tanışmamış iki yarışmacı stüdyoda büyük ödül için yarışıyor. Stüdyoya aileleriyle gelen yarışmacıların tek sınavı bilgi düzeyleri değil, güven düzeyleriyle de ilgili çünkü beraber verdikleri cevaplarla ortadaki para ödülü büyüyor.

Yarışmanın ilk dakikalarında yarışmacılar birbirlerine "Güven Bana" dediler ve bağlılıklarını dile getirdiler. Peki ya sonra? Para mı kazanacak, yoksa güven mi? Hırslara ne kadar gem vurulacak?