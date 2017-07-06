Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Akdeniz Hatay'da

Hatay'da muhtarlarla düzenlenecek olan toplantıya katılmak üzere kente gelen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Hüseyin Akdeniz ve beraberindeki heyet, Hatay Valisi Erdal Ata'yı makamında ziyaret etti.



Valilikten yapılan açıklamada, Vali Ata'nın ziyarette Türkiye Muhtarlar Federasyonunun her ay bir ilde gerçekleştirdiği toplantının bu ay Hatay'da düzenlenmesinden memnuniyet duyduğu ifade edildi.



Ziyarette toplantı vesilesi ile Türkiye'nin farklı illerinden 350'ye yakın muhtar ve dernek başkanının medeniyetler beşiği Hatay'da ağırlanacağını dile getiren Vali Ata, bu türden ulusal ve uluslararası etkinliklerin kentte düzenlenmesinin Hatay ile ilgili oluşan olumsuz algının ortadan kaldırılması açısından önemli olduğunu ve ilin tanıtımına olumlu yönde katkı sağlanacağını vurguladı.



Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Başkanı Akdeniz de kabullerinden dolayı Vali Ata'ya teşekkür ederek, hoşgörü merkezi olan ve zengin mutfağı ile haklı bir üne sahip Hatay'da bulunmaktan mutlu olduklarını belirtti.