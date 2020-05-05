Türkiye, misafirperverliğini bu zor günlerde de sürdürüyor
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Türkiye, misafirperverliğini bu zor günlerde de sürdürüyor

Türkiye, misafirperverliğini bu zor günlerde de sürdürüyor
05.05.2020 15:13 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:13

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), kendisine bağlı 65 uluslararası öğrenci derneği ve gönüllü irtibatları ile birlikte;

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF), kendisine bağlı 65 uluslararası öğrenci derneği ve gönüllü irtibatları ile birlikte; bireysel gönüllü bağışçıları, çeşitli STK'lar, kamu kurum ve kuruluşlarının desteğiyle, binlerce uluslararası öğrenciyi Anadolu kültür ve irfanının bir gereği olarak Ramazan ayı boyunca desteklemeyi sürdürüyor.

Her yıl olduğu gibi UDEF, bu yıl Ramazan ayı boyunca Covid-19 ile mücadele sürecinde ülkelerine dönemeyen uluslararası öğrencilere yardım elini uzatıyor. Korona virüs'ün de etkisi ile evlerinden ve yurtlarından çıkmayarak bütün tedbir kararlarına harfiyen uymaya çalışan uluslararası öğrenciler, bu zorlu süreci atlatmaya çalışırken; UDEF kendisine bağlı 65 uluslararası öğrenci derneği bağışçı ve gönüllüleri aracılığıyla; valiliklerin, belediyelerin, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteği ile misafir öğrencileri yalnız bırakmıyor.

Türkiye'nin her köşesinde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde eğitim alan 33 bin 436 uluslararası öğrencinin Ramazan ayının ilk haftası ve Korona virüs tedbirleri sürecini de kapsayan 15 Mart- 1 Mayıs tarihleri arasında kapıları çalınarak yardım eli uzatıldı. İçinde temel gıda malzemelerinin bulunduğu 5 bin 641 gıda kolisi, yardım talebinde bulunan uluslararası öğrencilere dağıtıldı. Ramazan ayının ilk haftasını itibari ile Türkiye'nin her yanında, Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden ve yurtlarından çıkamayan uluslararası öğrencilere 22 bin 748 TL'lik iftar yemeği katkısında bulunuldu.

Bunun yanı sıra misafir öğrencilerin kaldıkları ev ve yurtlara; içinde kişisel temizlik malzemesi, sabun ve el dezenfektanları bulunan bin 199 hijyen paketi temin edildi. Gıda ve temizlik ihtiyaçlarının yanı sıra uluslararası öğrencilere gönüllü bireysel bağışçıların destekleri ile 15 Mart -1 Mayıs tarihleri arasında 8 yüz 79 bin 485 TL değerinde ayni bağış, 8 yüz 32 bin 151 TL tutarında ise zekat, fitre ve nakdi bağış olmak üzere toplamda 17 yüz 11 bin 636 TL bağış ulaştırıldı.

Öte yandan, yapılan yardımlar alan uluslarası öğrenciler ise, Korona virüsün yaşadığı bu günlerde kendilerini unutmadan her türlü yardımda bulduğu için hem devlet yetkililerine hem de UDEF'e teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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