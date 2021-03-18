Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Başak : "Ecdadımıza layık olmanın tam zamanı"
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Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Başak : "Ecdadımıza layık olmanın tam zamanı"

18.03.2021 11:45 | Son Güncelleme: 18.03.2021 12:20
Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Başak :

Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Ramazan Başak, "Çanakkale, vatanı için canlarını seve seve feda eden kahramanların destanıdır" dedi.

Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Ramazan Başak, "Çanakkale, vatanı için canlarını seve seve feda eden kahramanların destanıdır" dedi.

Türkiye Milletvekilleri Birliği Genel Başkanı Başak,18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada; Çanakkale ruhunu yaşatmanın yolunun birlik ve beraberlik içinde kardeşçe yaşamaktan geçtiğini söyledi.

TMVB Genel Başkanı Başak şöyle devam etti: "Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkezi ile omuz omuza çarpışan, bu vatan için can veren aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Tarih boyunca bütün acıları birlikte göğüslemiş bu millet, kardeşliğimizi bozmaya çalışanlara geçit vermeyecektir. Ecdadımızdan emanet aldığımız şanlı tarihimiz ve kutsal vatan toprağı evlatlarımıza bırakacağımız en kıymetli hazinedir. Çanakkale'de şehit düşen atalarımıza layık olmanın tam zamanı. Güçlü Türkiye yolunda emaneti layıkıyla koruyup, ileriye taşıyacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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