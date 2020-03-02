: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu - EDİRNE/KIRKLARELİ/

02.03.2020 13:27 | Son Güncelleme: 02.03.2020 13:28

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da meslek örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve sendika konfederasyonları yaptıkları ortak açıklamada, İdlib'de rejim unsurlarının Türk askerlerine düzenlediği menfur hava saldırısını protesto etti, Mehmetçiğe destek verdi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ETSO) Recep Zıpkınkurt, ETSO binasında düzenlenen basın açıklamasında, Türk ordusunun ülke sınırlarını ve mazlumları korumak için İdlib'de olduğunu söyledi.

Suriye'de yaşanan zulümlere, yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine dünyanın sessiz kaldığını ifade eden Zıpkınkurt, "Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabaları ne yazık ki pek çok ülkede karşılık görmedi. İnsanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayanı kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor." diye konuştu.

Kırklareli

Kırklareli Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel, borsa binasında düzenlenen basın açıklamasında, İdlib'de gerçekleşen hain saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade etti.

Tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileğinde bulunan Altıntel, Türkiye'nin barış ve huzur odaklı çabalarının ne yazık ki karşılık görmediğini belirtti.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık da bu saldırının asla kabul edilir bir yanının olmadığını vurguladı.

Acımasız saldırının sahiplerinin bedel ödeyeceklerini belirten Ilık, "Bahar Kalkanı Harekatı'yla bu bedeli ödemeye başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki biz her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz." dedi.

Konuşmaların ardından Mehmetçiğin başarısı için dua edildi.

Tekirdağ

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de saldırıyı kınadı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, Türk askerlerinin Suriye'de ülke sınırlarını ve mazlumların hakkını korumak için İdlib'de olduğunu söyledi.

Suriye'de rejim askerlerinin kendi vatandaşlarına zulmettiğini ifade eden Günay, bu saldırıya sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Kaynak: AA

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