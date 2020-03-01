Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu (2)
Malatya'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için konvoy oluşturuldu.
Malatya'da, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için konvoy oluşturuldu.
Vatandaşlar tarafından oluşturulan yaklaşık 200 araçlık konvoy Malatya Büyükşehir Belediyesi önünden İnönü Caddesi üzerinden kent merkezine geldi.
Türk Bayraklarıyla donatılan araçlardan oluşan konvoy Mehmet Buyruk Caddesi üzerinden 2. Ordu Komutanlığı önünden geçmesinin akabinde dağıldı.
Kaynak: AA