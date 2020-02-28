Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

28.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 28.02.2020 15:12

Hatay ve Adana'da, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 askerin şehit düştüğü saldırıyı protesto etti.

Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, dün düzenlenen saldırıya tepki gösteren ve Mehmetçik için tek yürek olan vatandaşlar evlerine ve iş yerlerine Türk bayrakları astı.

Ayrıca, ilçedeki okullar da dev Türk bayraklarıyla donatılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi.

TOKİ Abdulkadir İşcan İlkokulunun dış cephesine ise müdür yardımcısı Cengiz Hazırlar tarafından yaklaşık 100 metrekarelik Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan, Reyhanlı Belediyesince hoparlörlerden yapılan anonslarda, "Kahraman ordumuza destek amacıyla tüm hemşerilerimizi ev ve iş yerlerine şanlı bayrağımızı asmaya davet ediyoruz." çağrısı yapıldı.

Antakya'da kan bağışı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Ulu Cami önünde Türk Kızılay görevlilerince açılan stantlarda vatandaşlar, muhtemel ihtiyaç için kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Tunçhan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak belli bölgelerde kan stoku bulundurmak zorunda olduklarını söyledi.

Hastanelerde kan ihtiyacını acil bir şekilde karşıladıklarını belirten Demir, "Dün yaşanan üzücü olay sonrası hastanelerimizde zaten kan depolarımız yeterli miktarda Türk Kızılay tarafından desteklenmişti. Üzücü olay sonrasında belli bir miktarda talep edilen kanları Adana'dan hızlı bir şekilde hastanelerimize ilettik." diye konuştu.

Vatandaşın Mehmetçiğe destek amacıyla kan bağışında bulunmasının sevindirici olduğunu dile getiren Demir, şunları kaydetti:

"Kan stokumuzu belli bir seviyede tutmamız lazım. Bu nedenle vatandaşlarımızın kan bağışına ilgisi artmış durumda. Bizim için kan bağışında devamlılık esastır. Her konuda duyarlı olan Hatay halkı çok ciddi bir şekilde destek veriyor."

Bağışçılardan öğretmen Veysel Erdem, kan bağışını "Herkesin yapmak zorunda olduğu bir görev." şeklinde tanımlayarak Mehmetçiğin yanında olduklarını belirtti.

Lise öğrencisi Ahmet Çağlar da herkesin Mehmetçiğe destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Adana

Adana'da, Sivil İnisiyatif Meclisi (ASİM) öncülüğünde cuma namazı çıkışı Ulu Cami önünde toplanan grup, ellerinde Türk bayraklarıyla saldırıya tepki gösterdi.

ASİM Başkanı Mahmut Eraslan, grup adına yaptığı açıklamada, sadece mazlumların haklarını değil, aynı zamanda ülkenin sınırlarını da koruyarak millete yönelik tehditleri bertaraf etmeye çalışan TSK'ye yönelik hain saldırıyı hiçbir bahanenin ardına sığmadan lanetlediklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen ve yüreklerinin kanadığını dile getiren Eraslan, "Bugün bizim için ayrışma değil birleşme günüdür. Şehitlerimizin acısı tazedir ve kanları yerde kalmamalıdır. Bugün cepheleşmeye değil birleştirmeye, ötekileştirmeye değil kardeşliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

Açıklamanın ardından "Şehitler ölmez vatan bölünmez. Askere uzanan eller kırılsın." sloganlarıyla saldırıyı protesto eden grup dağıldı.

Kaynak: AA