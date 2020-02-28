Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Malatya'da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

28.02.2020 13:50 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:51
Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu

'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için 'da cuma namazı öncesi Kur'an-ı Kerim okundu.

Kent merkezinde bulunan Söğütlü Cami'sinde İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerler için Yeni Cami İmamları Bünyamin Kaya ve Mehmet Şentürk tarafından Kur'an-Kerim okundu.

Çok sayıda kişinin katıldığı programda şehitler için dualar edildi.

Kaynak: AA


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: Türkiye Mehmetçik için tek yürek oldu
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