Türkiye Makarna İhracatında Dünya İkincisi

25 Ekim Dünya Makarna Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya makarna tüketiminin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de hızla arttığını ve pandemi sürecinde makarnanın stratejik ürünler arasında...

25 Ekim Dünya Makarna Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayınlayan TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya makarna tüketiminin dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de hızla arttığını ve pandemi sürecinde makarnanın stratejik ürünler arasında yer aldığını ifade etti. Makarna üretimine ve ihracatına büyük emekler veren üretici ve ihracatçıları da kutlayan Başkan Altunkaya Türkiye'nin makarna ihracatında dünya ikincisi olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye'nin hububat, bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektöründeki en önemli ihraç ürünleri arasında makarnanın da yer aldığını ifade eden TİM Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de her geçen gün makarna tüketiminin arttığını ifade etti. 25 Ekim Dünya Makarna günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada Başkan Mahsum Altunkaya Türkiye'nin yıllık makarna ihracatının 600 milyon doları aştığının ve 35 bin kişiye doğrudan istihdam sağlandığının da altını çizdi. Türkiye'de makarna sektörünün önemli bir noktaya geldiğini ve Gaziantep'in birçok sektör için olduğu gibi makarna sektöründe de üretim merkezi konumunda olduğuna dikkat çeken Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya gıda ürünleri ihracatı açısından bakıldığı zaman Güneydoğu Anadolu Bölgesinden en fazla ihraç edilen ürünün makarna olduğunu da sözlerine ekledi. Altunkaya, yumurtasız - pişirilmemiş olarak tabir edilen hepimizin bildiği klasik makarnalarda, 2019 yılı ihracat rakamları baz alındığında Türkiye'den toplam 579 milyon 735 bin dolarlık makarna ihracatına imza atıldığı, bu ihracatın 425 milyon 981 bin dolarlık bölümünün Güneydoğulu ihracatçılar tarafından yapıldığını da belirtti. Altunkaya, 2020 yılının 9 aylık sürecinde ise Türkiye genelinden toplam 558 milyon 198 bin dolarlık makarna ihracatı gerçekleştirilirken, bu ihracatın 411 milyon 875 bin dolarlık bölümünün Güneydoğu'dan yapıldığını ifade etti.

155 ülke sofrasına makarna ihracatı

Türkiye'nin makarna üretiminde olduğu gibi ihracatında da önemli bir noktada olduğuna dikkat çeken Başkan Mahsum Altunkaya ülke genelinden 2019 yılında toplam 155 ülkeye makarna ihracatı gerçekleştirildiğini belirterek "Türkiye bugün dünyanın en önemli makarna üreticilerinden biri olup; tüm makarna türleri ele alındığında Avrupa'da ikinci, Dünyada dördüncü en büyük makarna ihracatçısı konumundadır. Sadece, yumurtasız ve pişmemiş olarak gümrük kayıtlarında 1902.19 kodu ile tanımlanan, hepimizin bildiği klasik makarna türü itibariyle ele alırsak, Ülkemiz ihracatta Dünya'da İtalya'nın ardından 2. sırada gelmektedir. Bu makarnalarda Dünya toplam ihracatının değer itibariyle yaklaşık %14'ü ülkemizden yapılmaktadır. 2019 yılında bu makarnalardan 579 Milyon Dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu rakamın yaklaşık 425 Milyon Doları yani yaklaşık %74'ü Güneydoğu Anadolu Bölgemizden gerçekleştirilmiştir. Yumurtasız-pişmemiş makarnanın Dünya toplam ihracatının da 4,2 Milyar seviyelerinde olduğunu göz önüne alırsak, Dünya'da bu ürünün toplam ihracatının %10'unu aşkın kısmı Güneydoğu Anadolu bölgesinden gerçekleştirilmektedir. Sağlıklı beslenme şeklinin temel besin maddelerinden birisi olan makarnanın, zengin bir karbonhidrat ve protein beslenmesi için yüksek kaliteli durum buğdayından yapılması gerekir. Türk makarnası son derece besleyicidir zira Türkiye, dünyadaki en büyük yüksek kaliteli durum buğdayı üreticilerinden biridir. Bu avantaj sayesinde bugün, Türkiye dünyadaki en büyük makarna üreticisi ülkelerden biridir ve Türk makarnası 155 ülkede tüketilmektedir. Bugün elbette makarna sektörü için önemli bir gün, 25 Ekim Dünya Makarna Günü'nü kutlarken üstlendikleri misyonu başarıyla yerine getiren bütün makarna üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı da yürekten kutluyorum" dedi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı