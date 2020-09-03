Türkiye - Macaristan maçında ilk 11 kim? Türkiye-Macaristan maçı saat kaçta ? Türkiye-Macaristan maçı hangi kanalda?
Milli Takımımız, UEFA Uluslar Ligi B Ligi 3. Grup ilk maçında sahasında Macaristan ile karşı karşıya gelecek. Türkiye- Macaristan maçı saat kaçta? Türkiye-Macaristan maçı ilk 11'ler kim?
03.09.2020 16:46 | Son Güncelleme: 03.09.2020 16:51
UEFA Uluslar Ligi B Ligi G Grubu'nda mücadele eden Türkiye, ilk sınavına bu akşam Macaristan karşısında çıkacak.Türkiye'nin yer aldığı grupta Macaristan, Rusya ve Sırbistan yer alıyor. Bu akşam oynanacak Türkiye-Macaristan maçı nerede oynanacak?
TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Türkiye Macaristan maçı, Sivas'ta Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.
TÜRKİYE-MACARİSTAN MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Mert Günok, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Umut Meraş, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu
Macaristan: Gulacsi, Bese, Lang, Orban, Vial, Patkai, A.Great, Simon, Szoboszlai, Sallai, Szalai
TÜRKİYE MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Türkiye Macaristan maçını TRT 1 kanalında canlı ve şifresiz yayınla izleyebilecek.