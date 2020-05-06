Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor
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Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor

Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor
06.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:39

Türkiye'ye bu güne kadar gelen en büyük konteyner gemisi olan MSC Tina isimli gemi, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki limana yanaştı.

Koronavirüs salgını kapsamında önleyici çalışmaların sürdüğü Türkiye'de bir yandan da ticari faaliyetler hızla sürüyor. Bu kapsamda Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor.

400 METRE UZUNLUĞUNDA

Dünya'nın en büyük konteyner gemilerinden olan 19 bin 224 TEU'luk (653 bin 616 metreküp) MSC Tina gemisi, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki DP World Yarımca limanına yanaştı. Maersk ve MSC konteyner taşımacılığı hatlarının bir araya gelerek oluşturduğu, 2M konsorsiyumunun Uzak Doğu'dan gerçekleştirdiği seferlerine giriş yapan 398.4 metrelik 19 bin 224 TEU'luk dev gemi, Yarımca'da bulunan limana demirledi.

4,5 FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE

Pazartesi akşamı Yarımca'daki limana yanaşan dev gemi, yükleme/boşaltma işlemlerini bitirdikten sonra limandan ayrılacak. Türkiye'ye gelen en büyük konteyner gemisi olan MSC Tina, New York'taki meşhur Empire State Building'den 17 metre daha uzunluğunda ve 4,5 futbol sahası büyüklüğünde Tam kapasitede konteynerlerin üst üste yüklenmesiyle 49 bin 800 metreye ulaşan gemi yüksekliği, dünyanın en yüksek binası olan Burj Khalifa'dan 60 kat daha büyük hale geliyor.

TEU NEDİR?

1 TEU 20 feet'lik koyteyneri ifade etmektedir ve 34 metreküplük bir hacme sahiptir. TEU terimi ingilizce "Twenty-foot Equivalent Unit" kelimelerinin kısaltması olup, konteynerlenmiş yükler için bir endüstri standardı olarak kullanılmaya başladı.

Türkiye limanları tarihinin en büyük konteyner gemisini ağırlıyor

Kaynak: İHA

Manşet

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