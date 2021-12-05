Türkiye Libya arasında 25 yıllık hasret bitti, ilk gemi İzmir'e geldi (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Türkiye Libya arasında 25 yıllık hasret bitti, ilk gemi İzmir'e geldi (2)

Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Haberler | Güncel
Türkiye Libya arasında 25 yıllık hasret bitti, ilk gemi İzmir'e geldi (2)

LİBYALILAR KENTE İNDİKevalay Queen gemisinin İzmir Alsancak gemisine demirlemesinin ardından gerekli prosedürler tamamlandı ve PCR testleri yapılan Libyalı yolcular şehre indi.

İZMİR (DHA) - LİBYALILAR KENTE İNDİ

Kevalay Queen gemisinin İzmir Alsancak gemisine demirlemesinin ardından gerekli prosedürler tamamlandı ve PCR testleri yapılan Libyalı yolcular şehre indi. Libya'nın başkenti Trablus'tan İzmir'e gelen Libyalı vatandaşlardan Fayyaz Sarrari, "İzmir'e turistik bir seyahat yapıyoruz. İzmir çok güzel bir şehir. Daha önce İstanbul'a gittim ancak İzmir'e ilk kez geliyorum. Bugün çarşıyı gezeceğiz. Dün, hava biraz rüzgarlıydı. Bu nedenle bir gün gecikme yaşansa da gemi yolculuğumuz güzel geçti. Libya'da bilgisayar programı işiyle ilgileniyorum. İzmir'e ticaret amaçlı geldim. Türkiye'de olmaktan memnunuz" diye konuştu.

'GÜZEL BİR YOLCULUKTU'

Trablus'tan ailesiyle birlikte İzmir'e gelen vatandaşlardan Musab Irgali, "İzmir'e ailemle turisti gezi için geldim. 5 kişilik bir aileyiz. İlk kez İzmir'e geliyoruz. İstanbul'a daha önce gittik. Bugün İzmir'in birçok yerini gezmeyi amaçlıyoruz. Gemi yolculuğumuz oldukça rahattı. Çok güzel bir yolculuktu. Deniz manzarasını seyrederek İzmir'e geldik" dedi.

Mariam Aliallafi ise "Çok güzel bir yolculuk geçirdik. İzmir'e ilk defa geldik ve her yerini gezmek istiyoruz" diye konuştu.


Türkiye Libya arasında 25 yıllık hasret bitti, ilk gemi İzmir'e geldi (2)

Türkiye Libya arasında 25 yıllık hasret bitti, ilk gemi İzmir'e geldi (2)

Türkiye Libya arasında 25 yıllık hasret bitti, ilk gemi İzmir'e geldi (2)

Türkiye Libya arasında 25 yıllık hasret bitti, ilk gemi İzmir'e geldi (2)

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

Ağaçların arasında yaşamına son verdi

 Spor yaparken pitbull saldırısında burnundan yaralandı

Spor yaparken pitbull saldırısında burnundan yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Hande Nayman - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title