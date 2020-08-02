Türkiye kurban yardımıyla Mali'deki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
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Türkiye kurban yardımıyla Mali'deki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Batı Afrika ülkesi Mali'de 107 bin 100 kişiye kurban eti ulaştırdı.

Türkiye kurban yardımıyla Mali'deki ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü
02.08.2020 15:23 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:22

Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekibi, Batı Afrika ülkesi Mali'de 107 bin 100 kişiye kurban eti ulaştırdı.

Türkiye'den gönderilen yardımlarla kesilen kurbanlıklardan elde edilen etler, Mali'de ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Mali'nin başkenti Bamako'da Türkiye'den vekalet verenlerin isimleri okunarak kesilen kurbanlıklardan elde edilen etler Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği gönüllüleri tarafından başkent Bamako ve çevre köylerde 107 bin 100 kişiye dağıtıldı.

Cansuyu Mali Sorumlusu Yaşar Gürtoklu, AA muhabirine, Bamako'da kurban kesimini bugün itibarıyla tamamladıklarını söyledi.

Kendilerine gönderilen kurban hisselerini hakkıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Gürtoklu, 107 bin 100 kişiye kurban eti dağıtımı yaptıklarını, Bamako'ya bağlı Sindala köyündeki ihtiyaç sahiplerine de yardım ulaştırdıklarını aktardı.

Bundan sonra yapacakları ilk işin yetim çocuklarla bir araya gelmek olduğunu dile getiren Gürtoklu, kendilerine kurban vekaleti veren hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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