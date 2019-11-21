Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Mutabakat zabıtlarının imzalanması
Salondan görüntüler Mutabakat zabıtlarının imzalanması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katılarak konuşma yaptı.
21.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:02
Salondan görüntüler
Mutabakat zabıtlarının imzalanması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasının ardından iki ülke arasında işbirliği üzerine çeşitli mutabakat zabıtları imzalandı.
Kaynak: AA
Haber Videosu: Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Mutabakat zabıtlarının imzalanması