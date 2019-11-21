Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Mutabakat zabıtlarının imzalanması
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Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Mutabakat zabıtlarının imzalanması

Salondan görüntüler Mutabakat zabıtlarının imzalanması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katılarak konuşma yaptı.

21.11.2019 17:57 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:02
Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Mutabakat zabıtlarının imzalanması

Salondan görüntüler

Mutabakat zabıtlarının imzalanması İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye-Kırgızistan İş Forumuna katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşmasının ardından iki ülke arasında işbirliği üzerine çeşitli mutabakat zabıtları imzalandı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Türkiye-Kırgızistan İş Forumu - Mutabakat zabıtlarının imzalanması
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