Türkiye-Kazakistan Hükumetlerarası KEK 11. Dönem Toplantısı

10.11.2019 20:50 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:50

Kazakistan Başbakanı Askar Mamin, "İki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret hacmini, stratejik ortaklığımızla bundan sonra da geliştirerek devam ettirebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Mamin, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Türkiye-Kazakistan Hükumetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı Protokolü imza töreninde konuştu.

Türkiye ve Kazakistan'ın birçok konuda karar aldığını belirten Mamin, "Bu toplantı, iki cumhurbaşkanımızın da katılacağı toplantıya, büyük katkı sağlayacaktır. Bizler burada iş birliği protokollerini imzaladık ve birçok konuda kararlar aldık. Bizler, bugün maksatlarımıza ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu yılın ilk yarısı ile geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliğinin giderek büyüdüğüne vurgu yapan Mamin, bundan sonra daha da güzel adımlar atılacağına inandığını kaydetti.

Mamin, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Türkiye ile Kazakistan arasında ticaret hacmimizin her yıl katlanarak büyüdüğünü görüyoruz. Bizim şu anda gerçekleştirmekte olduğumuz toplantı kararlarıyla daha önce alınan kararların gerçekleştiğini görüyoruz. Türkistan, ruhani başkentimiz olarak daha çok gelişime ihtiyacı olan bir şehrimizdir ve bununla ilgili olarak da iş adamlarımızı burada yatırıma davet etmek istiyoruz. Birçok iş alanları yatırımcılar için uygun durumda. Türkiye'nin önde gelen iş adamları, iş çevreleri bizler için gerekli tüm şartların sağlandığı 20 anlaşmaya imza attığımıza şahit oldular. İki ülke arasındaki iş birliği ve ticaret hacmini, stratejik ortaklığımızla bundan sonra da geliştirerek devam ettirebileceğimizi düşünüyoruz ve buna inanıyorum."

Kaynak: AA