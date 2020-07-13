Türkiye Kazakistan'a tıbbi yardım gönderdi
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın törende konuşması Tıbbi malzemelerinin görüntülenmesi ANKARA -Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından etkilenen ülkelere yardımı sürüyor.
13.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 13.07.2020 18:51
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın törende konuşması
Tıbbi malzemelerinin görüntülenmesi ANKARA -Türkiye'nin Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından etkilenen ülkelere yardımı sürüyor. Türkiye'nin Kazakistan'a yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tıbbi yardımını taşıyan askeri kargo uçağı, Ankara'dan havalandı.
Kaynak: AA