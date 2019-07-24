Türkiye Kamu-Sen zam talebini açıkladı (1)

Türkiye Kamu-Sen zam talebini açıkladı (1)

Bakan önünde basın açıklaması yapmaları Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5.

Bakan önünde basın açıklaması yapmaları
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini paylaştı.

Kaynak: AA
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