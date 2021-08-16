Türkiye Kamu-Sen hükümetten zam teklifini yenilemesini istedi
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Türkiye Kamu-Sen hükümetten zam teklifini yenilemesini istedi

Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kamu İşveren Heyeti'nin, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında sunduğu teklifinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, teklifin yenilenmesini istedi.

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Kamu İşveren Heyeti'nin, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri kapsamında sunduğu teklifinin "kabul edilemez" olduğunu belirterek, teklifin yenilenmesini istedi.

Kahveci, yazılı açıklamasında, Kamu İşveren Heyeti'nin, memur ve memur emeklilerine 2022 için yüzde 5+6, 2023 yılı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkı teklifinde bulunduğunu anımsattı.

Bu teklifin, istediklerinin "yarısı bile olmadığını", bu nedenle teklifi kabul etmediklerini belirten Kahveci, kamu görevlilerinin sorunlarının temelini, maaş artışlarının hedeflenen enflasyona göre belirlenmesinin oluşturduğunu vurguladı.

"Hayallere göre zam verip gerçekleri görmezden gelmenin bedelini, kamu görevlilerimiz ödememelidir." ifadesini kullanan Kahveci, şunları kaydetti:

"Bu nedenle hükümet, ivedilikle teklifini yenilemek zorundadır. Yapılacak teklifte, gerçekleşen enflasyon, büyüme, refah payı, harcamalar ve geçmiş dönemde yaşanan kayıpların telafisi gibi etkenler mutlaka değerlendirilmelidir."

Teklifte sözleşmeli çalışanların sorunlarının çözüleceği, 3 bin 600 ek gösterge talebinin kabul edildiği ve refah payı ile ilgili bir gelişme yaşanabileceğinin ifade edildiğini aktaran Kahveci, olumlu karşıladıkları bu tekliflerin altının doldurularak rakamların netleşmesini talep etti.

Türkiye Kamu-Sen hükümetten zam teklifini yenilemesini istedi
Türkiye Kamu-Sen hükümetten zam teklifini yenilemesini istedi
Türkiye Kamu-Sen hükümetten zam teklifini yenilemesini istedi
Türkiye Kamu-Sen hükümetten zam teklifini yenilemesini istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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