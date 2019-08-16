16.08.2019 16:41

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, "Bizim talebimizle hükümetin teklifi arasında çok büyük fark var. Bu teklifi kabul etmiyoruz. Bu teklifin mutlaka yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Bu rakamları müzakere edilir, üzerinde konuşulur olarak görmüyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA