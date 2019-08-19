Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindekilerin toplanması Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci açıklamalarda bulundu.
19.08.2019 13:21
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindekilerin toplanması
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA