Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindekilerin toplanması Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci açıklamalarda bulundu.

19.08.2019 13:21
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve beraberindekilerin toplanması
Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin konuşması ANKARA - Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci açıklamalarda bulundu. (2)

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci
Kaynak: AA
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