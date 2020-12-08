Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen fotoğrafları arasından seçilerek oylamaya sunulan fotoğrafları inceleyen Başkan Huysuz, "Spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" isimli "Siirt'te bir grup çocuğun kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden yaptıkları voleybol sahasında voleybol oynamalarını" konu alan fotoğrafı oyladı.

Spor federasyonu başkanı olarak öncelikle spor alanında oylama yaptığını belirten Huysuz, bu fotoğrafa ilişkin, "Öncelikle o çocukların orada olması, o yaratıcılığı, bulunmuş oldukları koşullarda onların gözlerinde o ışığı görmek çok güzel. O fotoğrafı yakalayan insanlara teşekkür ediyorum çünkü oradaki, kırsal kesimlerdeki çocuklar gördükleri hiç bir şeyi unutmuyorlar ve hafızalarına kaydediyorlar. Bu da benim için çok duygusal bir voleybol sahası olmuştu. Öncelikle ona oyumu kullandım." yorumda bulundu.

Başkan Huysuz, "Yaşam" kategorisinde de Band Kanani'nin "Kabe'de koronavirüs sessizliği" adlı "Suudi Arabistan, Kovid-19 ile mücadele kapsamında 20 Mart'tan itibaren Mekke'deki Harem'i Şerif'e (Mesid-i Harem) her türlü ziyareti durdurdu" konulu fotoğrafa oyunu verdi.

Huysuz, bu fotoğrafı oylamasını da "Biliyorsunuz bizim için maneviyatı çok yüksek olan Mekke'nin yalnızlaşması, pandemiden dolayı hac ve umrenin ortadan kalkması ve oranın ilk defa boş kalması yıllardan sonra öyle bir karenin yakalanmış olması da bizi hem üzmüş hem de gerçekten zor duruma düşürmüştü. Gerçekten çok maneviyatı yüksek bir yer böyle boş kalması bizi üzdü, bu yüzden o kareyi seçtim." şeklinde değerlendirdi.

"Haber" kategorisinde de Huysuz, Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı "İstanbul'un simgelerinden Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılması sonrası namazlar kılınmaya başlandı" konulu fotoğraf ile Arif Hüdaverdi Yaman'ın "İşitme engelli hastayla iletişim" adlı "İstanbul'da yoğun bakım ünitesindeki hemşirelerin koronavirüs tanısı konan işitme engelli hastayla kağıda yazdıkları notlarla iletişim kurmaya çalışması"nı konu alan fotoğraflara oy kullandı.

Huysuz, "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafa ilişkin de "Ayasofya'nın ibadete açılması benim için diğer bir kareydi, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya gerçekten bizim için duygu yüklü. Fatih Sultan Mehmet Han'ın bize emaneti olan Ayasofya'nın tekrar ibadete açılması bizi mutlu etmiştir. Bu da mutluluğumuzun anlamı olarak da o kareyi seçtim." şeklinde değerlendirme yaptı.

Ayrıca Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, birbirinden çok değerli fotoğraflarla Türkiye ve dünya gündemini yansıtan AA foto muhabirleri ve muhabirlerine de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak