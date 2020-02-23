Türkiye-İran sınırında deprem: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye-İran sınırında deprem: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

İran'daki depremin hissedildiği Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

23.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:10
Türkiye-İran sınırında deprem: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

'da meydana gelen ve çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Bakan Soylu ayrıca AFAD ekiplerinin Van Özpınar köyüne ulaştığını ve enkaz altında kalan vatandaşların olduğu aktardı Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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