Türkiye-İran sınırında deprem: Van'da 7 kişi hayatını kaybetti

23.02.2020 11:10 | Son Güncelleme: 23.02.2020 11:10

İran'da sabah meydana gelen deprem Van ve çevre illerde de hissedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran'daki depremin ardından Van'da 4'ü yetişkin 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Bakan Soylu ayrıca AFAD ekiplerinin Van Özpınar köyüne ulaştığını ve enkaz altında kalan vatandaşların olduğu aktardı Euronews.com'da Görüntüle