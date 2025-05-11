Türkiye incir üretiminde birinci mi (Kim Milyoner Olmak İster)?

Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Türkiye incir üretiminde birinci mi? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Türkiye incir üretiminde birinci mi?

TÜRKİYE İNCİR ÜRETİMİNDE BİRİNCİ Mİ?

A: Kayısı

B: İncir

C: Çay

D: Fındık

Cevap: C