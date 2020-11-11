Türkiye ile Rusya arasında Dağlık Karabağ muhtırası imzalandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ateşkesi kontrol edecek ortak merkezin oluşturulmasına ilişkin muhtıra imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın partisinin grup toplantısında açıkladığı

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Görüşmeleri takiben, Dağlık Karabağ'da ateşkes ve tüm askeri eylemlerin sonlandırılmasını kontrol edecek ortak merkezin kurulmasına ilişkin muhtıra imzalandı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Şoygu'nun Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin vardığı anlaşmanın ve Rus barış gücünün bölgeye konuşlandırılmasının kan dökülmesini durdurmaya ve barışçıl hayata dönüş için koşullar yaratmaya izin verdiğini kaydetti.

"BARIŞ GÜCÜNÜN VARLIĞI BÖLGEDE İSTİKRARI SAĞLAYACAK"

Şoygu, "Rus barış gücünün varlığı kriz bölgesinde istikrarı sağlayacak, sığınmacı akışını durduracak, evlerine dönüşlerini kolaylaştıracak" ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanı, ortak kontrol merkezini kurma kararının, "tarafların ateşkese uyması yönünde güvenilir bir kontrol uygulamaya izin vereceğini ve uzun süredir devam eden çatışmayı çözmek için sağlam bir temel oluşturacağını" kaydetti.

ORTAK MERKEZ ATEŞKESİ KONTROL EDİLECEK

Ortak merkez, Azerbaycan'ın kontrolündeki bölgede yer alacak, ateşkese uyulup uyulmadığı yönündeki bilgiyi toplayıp işleyecek ve kontrol edecek. Merkez, anlaşmanın ihlaliyle ilgili şikayet, soru ve sorunları inceleyecek bir organ olacak.

MSB'DEN İMZA PAYLAŞIMI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun video konferans yöntemiyle mutabakat zaptı imzaladıkları törenin görüntüleri paylaşıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dağlık Karabağ'daki ateşkese ilişkin, "Ateşkesin kontrolü ve denetimi için oluşturacağımız Ortak Türk-Rus Merkezi ile ilgili mutabakat zaptı bu sabah imzalandı." ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı da mutabakat zaptının imza törenine ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu arasında gerçekleştirilen imza töreni, video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

Bakan Akar, karşılıklı atılan imzaların ardından yaptığı açıklamada, bu sonucun sağlanmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli etkisinin olduğunu belirtti. Akar, "İmzalarla birlikte Karabağ bölgesinde ateşkesin, barışın, huzurun sağlanmasına çok önemli bir atım atacağımıza bütün kalbimle inanıyorum. Yapacağımız bu çalışmanın bölgeye yararlı, hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.