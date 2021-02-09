İSLAMABAD - Türkiye ile Pakistan arasında icra edilen "Atatürk Tatbikatı 2021" başladı
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İSLAMABAD - Türkiye ile Pakistan arasında icra edilen "Atatürk Tatbikatı 2021" başladı

09.02.2021 07:35 | Son Güncelleme: 09.02.2021 07:42

Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettiği "Atatürk Tatbikatı 2021" Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tarbela bölgesinde düzenlenen törenle başladı.

Türkiye ile Pakistan silahlı kuvvetlerinin birlikte icra ettiği "Atatürk Tatbikatı 2021" Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Tarbela bölgesinde düzenlenen törenle başladı.

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, iki ülkenin silahlı unsurları arasında gerçekleşecek tatbikatın 3 hafta süreceği kaydedildi.

Açıklamada, tatbikatın iki kardeş ülke arasındaki bağları daha da güçlendireceği vurgulandı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, 4 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvetler Tatbikatı'nın 4-20 Şubat'ta Pakistan'da icra edileceğini belirtmişti.

Türkiye'de Cinnah, Pakistan'da Atatürk adına düzenleniyor

Türkiye-Pakistan Ortak Komando ve Özel Kuvvet Tatbikatı, 1998'den itibaren iki ülke arasında dönüşümlü olarak icra ediliyor. Tatbikat, Türkiye'de icra edildiği zaman "Cinnah Tatbikatı", Pakistan'da icra edildiği zaman "Atatürk Tatbikatı" olarak adlandırılıyor.

İSLAMABAD - Türkiye ile Pakistan arasında icra edilen 'Atatürk Tatbikatı 2021' başladı
İSLAMABAD - Türkiye ile Pakistan arasında icra edilen 'Atatürk Tatbikatı 2021' başladı
İSLAMABAD - Türkiye ile Pakistan arasında icra edilen 'Atatürk Tatbikatı 2021' başladı
İSLAMABAD - Türkiye ile Pakistan arasında icra edilen 'Atatürk Tatbikatı 2021' başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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