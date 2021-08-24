Türkiye ile Cibuti arasında madencilik ve jeoloji alanında iş birliği anlaşması imzalandı
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Türkiye ile Cibuti arasında madencilik ve jeoloji alanında iş birliği anlaşması imzalandı

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

Türkiye ile Cibuti arasında madencilik ve jeoloji alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Türkiye ile Cibuti arasında madencilik ve jeoloji alanında iş birliği anlaşması imzalandı.

Bakanlık binasında düzenlenen imza törenine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Cibuti Enerji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Yonis Ali Guedi katıldı.

Anlaşma kapsamında, iki ülke arasında maden ürünleri ticaretinin geliştirilmesi, ortaklıkların teşvik edilmesi ve madencilik potansiyelinin araştırılması hedefleniyor.

Türkiye ile Cibuti arasında madencilik ve jeoloji alanında iş birliği anlaşması imzalandı
Türkiye ile Cibuti arasında madencilik ve jeoloji alanında iş birliği anlaşması imzalandı
Türkiye ile Cibuti arasında madencilik ve jeoloji alanında iş birliği anlaşması imzalandı
Türkiye ile Cibuti arasında madencilik ve jeoloji alanında iş birliği anlaşması imzalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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Türkiye ile Cibuti arasında madencilik ve jeoloji alanında iş birliği anlaşması imzalandı - Haberler
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