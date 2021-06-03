Türkiye ile Arnavutluk, ortak miras için iş birliği yapacak
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Türkiye ile Arnavutluk, ortak miras için iş birliği yapacak

Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti ile Çevre ve Turizm Bakanı Blendi Klosi ile görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti ile Çevre ve Turizm Bakanı Blendi Klosi ile görüştü.

Bakan Ersoy, Arnavutluk Kültür Bakanı Margariti ile Çevre ve Turizm Bakanı Klosi'yi makamında ağırladı.

Görüşmenin ardından, Bakan Ersoy ile Arnavutluk Kültür Bakanı Elva Margariti, Arnavutluk'taki ortak mirasa sahip çıkmak, Türkiye ve Arnavutluk ile tarihi, kültürel bağları pekiştirmek amacıyla hazırlanan "Ortak Tarihi ve Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin İş Birliği Protokolü"nü imzaladı.

Arnavutluk'ta tarihi merkezlerin canlandırılması için ortak çalışmaların yürütüleceği protokol ile karşılıklı restorasyon projelerinin uygulanmasına yönelik iş birliği yapılacak.

Türkiye ile Arnavutluk, ortak miras için iş birliği yapacak
Türkiye ile Arnavutluk, ortak miras için iş birliği yapacak
Türkiye ile Arnavutluk, ortak miras için iş birliği yapacak
Türkiye ile Arnavutluk, ortak miras için iş birliği yapacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kıvanç Gürbüz

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