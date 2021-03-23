Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli takım maçı hakemi ve kadrosu!
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Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli takım maçı hakemi ve kadrosu!

23.03.2021 09:36 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:52
Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli takım maçı hakemi ve kadrosu!

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup G karşılaşmaları kapsamında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Milli Takımın nefes kesecek maçının muhtemel 11'i ve hakemini merak etmektedir. Kritik 3 puan için Türkiye, Hollanda ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? A Milli takım maçı hakemi ve kadrosu! Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grup G karşılaşmaları kapsamında Hollanda ile karşı karşıya geliyor. Milli Takımın nefes kesecek maçının muhtemel 11'i ve hakemini merak etmektedir. Kritik 3 puan için Türkiye, Hollanda ile mücadele edecek. Peki, Türkiye Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? A Milli takım maçı hakemi ve kadrosu! Türkiye Hollanda maçı hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için Türkiye ev sahipliğinde gerçekleşecek Hollanda maçı, 24 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak. Maçı canlı izlemek isteyenler TRT1 ekranları başında olacak.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NEREDE OYANANACAK?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye-Hollanda maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Türkiye-Hollanda maçı TRT1 ekranlarında 24 Mart Çarşamba günü saat 20:00'de yayınlanacaktır.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI HAKEMİ KİMDİR?

İstanbul'da oynanacak karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Paul Tierney olacak.

TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER

Uğurcan Çakır
Zeki Çelik
Ozan Kabak (Merih Demiral)
Çağlar Söyüncü
Caner Erkin
Ozan Tufan
Taylan Antalyalı
Hakan Çalhanoğlu
Yusuf Yazıcı
Kenan Karaman
Burak Yılmaz

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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