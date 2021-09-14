TÜRKİYE HAFIZLIK YARIŞMASI'NIN FİNALİ DİYARBAKIR'DA YAPILDI - Haberler
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TÜRKİYE HAFIZLIK YARIŞMASI'NIN FİNALİ DİYARBAKIR'DA YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'daki 'Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması'nın Türkiye Erkekler finaline katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

DİYARBAKIR'daki 'Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması'nın Türkiye Erkekler finaline katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaşanılan çağın devasa sorunlarının Kur'an-ı Kerim'in mesajı ve esenlik ilkeleriyle çözülebileceğini belirterek, "Bugünün bunalımlar yaşayan, türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına, Kuran'ın hayat veren ilkelerini taşımak bizim için sorumluluktur" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen Kur'an-ı Kerim Hafızlık Yarışması'nın Türkiye Erkekler finali, Sur ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de yapıldı. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki yarışmalarda birinci olan 9 hafızın katıldığı finali, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Münir Karaloğlu, İl Müftüsü Yavuz Selim Karabayır ve çok sayıda din görevlisi izledi.

'KUR'AN HİDAYET REHBERİDİR'

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, milletin büyük medeniyetler kurmasında, zor zamanlardan çıkmasında ve istiklal mücadelesi dönemlerinde en büyük imkanının ve motivasyonunun Kur'an-ı Kerim olduğunu söyledi. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet rehberi ve en doğru yola ileten kitap olduğunu ifade eden Erbaş, "Devasa sorunlarla boğuşan dünyanın hangi meselesini çözmek istersek, mutlaka Kuran'ın mesajlarını gündeme almak zorundayız. Hepimizin Kuran'a karşı 5 büyük sorumluluğu vardır. Eğer biz bu sorumluluklarımızı hakkıyla ifa edersek, Kur'an-ı Kerim bize dünyada izzet, itibar ve kudret kazandıracak, ahirette de bizi bahtiyar olanlardan kılacaktır. Bunlardan birincisi, Kur'an'a hakkıyla iman etmek, Allah'ın kitabı bilinciyle iman etmek. İkincisi, onu en güzel şekilde okumayı öğretmek ve her daim okumak. Üçüncü olarak, Kur'an-ı Kerim'in hayat veren ilkelerini, mesajını en doğru şekilde anlamak. Dördüncüsü, onu bir hayat kitabı haline getirmek, yaşamak, davranışlarımıza ölçü yapmak. Beşincisi, onun merhamet, adalet, ahlak yüklü hayat teklifini bütün dünyaya sunmaktır. Yaşadığımız çağın devasa sorunlarını Kur'an-ı Kerim'in mesajı ve esenlik ilkeleriyle çözebiliriz. Bugünün bunalımlar yaşayan, türlü sorunlarla kuşatılmış dünyasına, Kuran'ın hayat veren ilkelerini taşımak bizim için bir sorumluluktur. Dereceye giren hafızlarımızı tebrik ediyorum. Önemli bir gayretin neticesinde bu başarıyı kazandıkları için, Cenab-ı Hak kendilerinden razı olsun."

Yarışmada 9 hafız, seçici kurul önünde Kur'an-ı Kerim'in farklı surelerini okudu. Manisa'dan yarışmaya katılan Selami Çeviren birinci, Konya'dan Osman Yılmaz ikinci ve Van'dan Fatih Can da üçüncü oldu. Dereceye giren hafızlara Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve Vali Münir Karaloğlu tarafından çeşitli ödüller verildi.

TÜRKİYE HAFIZLIK YARIŞMASI'NIN FİNALİ DİYARBAKIR'DA YAPILDI

TÜRKİYE HAFIZLIK YARIŞMASI'NIN FİNALİ DİYARBAKIR'DA YAPILDI

TÜRKİYE HAFIZLIK YARIŞMASI'NIN FİNALİ DİYARBAKIR'DA YAPILDI

TÜRKİYE HAFIZLIK YARIŞMASI'NIN FİNALİ DİYARBAKIR'DA YAPILDI
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Haber: TÜRKİYE HAFIZLIK YARIŞMASI'NIN FİNALİ DİYARBAKIR'DA YAPILDI - Haberler
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