Türkiye Güney Kore voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - Güney Kore voleybol maçı hangi gün? Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman? Tokyo voleybol takvimi!
Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek Tokyo 2020'de çeyrek finale galibiyetle yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız Güney Kore ile eşleşti. Bu kapsamda Türkiye Güney Kore voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - Güney Kore voleybol maçı hangi gün? Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman? sorularının yanıtları merak edildi. İşte, Tokyo voleybol takvimi!
Türkiye Güney Kore voleybol maçı saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatlarında B Grubundaki rakipleri karşısında olağanüstü performans sergiledi. Grubu 3. olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol takımımız, çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi ise Güney Kore oldu. Peki, Türkiye - Güney Kore voleybol maçı hangi gün? Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman?
TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI HANGİ GÜN?
B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın sabaha karşı çeyrek final mücadelesinde Güney Kore'yle karşılaşacak. Ariake Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 03.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.
TÜRKİYE-GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?
Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.
Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.
2021 TOKYO VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ!
Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:
- 03.00 Türkiye-Güney Kore
- 07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti
- 11.00 Sırbistan-İtalya
- 15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi