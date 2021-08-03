Türkiye Güney Kore voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - Güney Kore voleybol maçı hangi gün? Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman? Tokyo voleybol takvimi!
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Türkiye Güney Kore voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - Güney Kore voleybol maçı hangi gün? Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman? Tokyo voleybol takvimi!

Türkiye Güney Kore voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - Güney Kore voleybol maçı hangi gün? Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman? Tokyo voleybol takvimi!
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Rusya Olimpiyat Komitesi'ni 3-2 yenerek Tokyo 2020'de çeyrek finale galibiyetle yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımımız Güney Kore ile eşleşti. Bu kapsamda Türkiye Güney Kore voleybol maçı saat kaçta? Türkiye - Güney Kore voleybol maçı hangi gün? Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman? sorularının yanıtları merak edildi. İşte, Tokyo voleybol takvimi!

Türkiye Güney Kore voleybol maçı saat kaçta? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Filenin Sultanları, Tokyo Olimpiyatlarında B Grubundaki rakipleri karşısında olağanüstü performans sergiledi. Grubu 3. olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol takımımız, çeyrek finale yükseldi. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın çeyrek finaldeki rakibi ise Güney Kore oldu. Peki, Türkiye - Güney Kore voleybol maçı hangi gün? Türkiye - Güney Kore maçı ne zaman?

TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI HANGİ GÜN?

B Grubu'nu 3. sırada bitiren milli takım, A Grubu'nu 3. sırada tamamlayan Güney Kore'yle eşleşti. Milli takımın çeyrek final mücadelesi 4 Ağustos Çarşamba günü TSİ 03.00'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ekranından naklen ve şifresiz olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yarın sabaha karşı çeyrek final mücadelesinde Güney Kore'yle karşılaşacak. Ariake Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 03.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT Spor'dan yayınlanacak.

TÜRKİYE-GÜNEY KORE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Ariake Arena'da grup maçlarının tamamlanmasının ardından çeyrek final eşleşmeleri belirlendi.

Gruplarını 2 ve 3. sırada bitiren takımlar kura çekimine girerken, 1 ve 4. sırada gruplarını tamamlayan ekipler ise çapraz eşleşmeyle birbirlerine rakip oldu.

2021 TOKYO VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL TAKVİMİ!

Tamamı 4 Ağustos Çarşamba günü oynanacak çeyrek finallerde eşleşmeler ve TSİ maç programı şöyle:

  • 03.00 Türkiye-Güney Kore
  • 07.00 ABD-Dominik Cumhuriyeti
  • 11.00 Sırbistan-İtalya
  • 15.30 Brezilya-Rusya Olimpiyat Komitesi
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