Türkiye genelinde son kez uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
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Türkiye genelinde son kez uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Türkiye genelinde son kez uygulanacak hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kısıtlama, 28 Haziran Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlama 1 Temmuz'da yasakların kalkacağından Pazar gününü kapsayan son sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

İçişleri Bakanlığı'nın Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge uyarınca Türkiye genelinde saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 28 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlama Pazar gününü kapsayan son sokağa çıkma kısıtlaması olacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA AÇIK OLAN YERLER

Tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak pazar günlerinde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcıların 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebileceği, vatandaşların zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmasıyla sınırlı olmak ve engelli vatandaşlar haricinde araç kullanmamak şartıyla ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecekleri aktarılan genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleriyle bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı belirtildi.

Bu işyerlerinin dışında kalan perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat, terzi, berber gibi dükkanlar, büro, ofisler ve benzeri işyerleri ile alışveriş merkezlerinin Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde içerisinde bulunduğu işkolu için belirlenen tüm salgınla mücadele tedbirlerine riayet etmek kaydıyla pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek

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