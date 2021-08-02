Türkiye geneli elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

Ülkenin dört bir yanındaki vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yaşadıkları illerde elektrik kesintilerinin meydana geldiğine ilişkin paylaşımlarda bulunuyor. Sarıyer elektrik kesintisi! Muğla elektrik kesintisi! Samsun elektrik kesintisi! Kırıkkale elektrik kesintisi! Türkiye geneli elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

İstanbul, İzmir, Konya, Gaziantep, Kayseri ve Hatay'dan çok sayıda "elektrik kesintisi" haberi gelirken, illerdeki elektrik dağıtım şirketlerinin internet sitelerine ve çağrı merkezlerine ulaşımda sıkıntı yaşandığı öne sürülüyor. Türkiye geneli elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek? Eyüp elektrik kesintisi! Kastamonu elektrik kesintisi!

TÜRKİYE GENELİNDE ELEKTRİK KESİNTİSİ!

Türkiye genelinde birçok ilde elektrik kesintilerinin yaşandığına dair paylaşımlar sonrası "elektrikkesintisi" hashtag'i Twitter'da kısa sürede TT oldu. İstanbul ve İzmir başta olmak üzere yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra "planlı" olmayan da çok sayıda elektrik kesintisinin yaşandığı iddia ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Enerji Bakanlığı, yangın bölgelerinde kontrollü kesinti yapıldığını ve acil koordinasyon merkezi kurulduğunu açıkladı. Konu hakkında bir açıklama yapan Enerji Bakanlığı, yangın bölgelerinde kontrollü kesintiler yapıldığını, Acil Koordinasyon Merkezi kurulduğunu duyurdu. Yurt genelinde daha önce duyurusu yapılan planlı kesintilerin yanı sıra "planlı" olmayan da çok sayıda kesintinin yaşandığını ifade eden vatandaşlar sosyal medya üzerinden yaşanan sorunlara çözüm bulunması adına çağrılarda bulunuyor.