Türkiye Gençlik Vakfı'ndan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret
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Türkiye Gençlik Vakfı'ndan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

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Türkiye Gençlik Vakfı'ndan Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin'e ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl Temsilcisi Abdulkadir Toğrul, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'e ziyarette bulundu.

Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor
Son Dakika: 15 Nisan'dan itibaren üç sınıf dışındaki tüm kademelerde uzaktan eğitime geçiliyor

Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl Temsilcisi Abdulkadir Toğrul ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin'i makamındaziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette, Türkiye Gençlik Vakfı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılması planlanan çalışmalar ve faaliyetler ele alındı. Ayrıca, geçtiğimiz günlerde Türkiye Gençlik Vakfı Ağrı İl Temsilciliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığıyla yürütülen 'TÜGVA Çizimlerle 40 Hadis Yarışması'nda il genelinde dereceye giren isimler ve eserler değerlendirildi. Öte yandan ortak yürütülecek faaliyetler görüşüldü.

Kaynak: Bültenler

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