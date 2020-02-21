Türkiye Gençlik STK'ları Platformu TGSP gençlik için çalışmalarına devam ediyor

21.02.2020 09:07 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:11

TGSP Yönetimi ve Bilal Erdoğan'ın da katılım sağlayacağı lansmanda Türkiye'nin gençleri konuşulacak

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Özdinç'in editörlüğünü yaptığı ve çok sayıda akademisyenin çalışmalarının yer aldığı, 'Türkiye'nin Gençleri - İleri Analizler' araştırma kitabı lansmanı 26 Şubat'ta Gayrettepe Dedeman İstanbul Otel'de TGSP Yönetimi ile birlikte gerçekleşecek. TGSP Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Terzi ve Yönetim Kurulu Üyesi N. Bilal Erdoğan'ın da katılım sağlayacağı lansmanda 'Türkiye'nin Gençleri' hakkında yapılan detaylı araştırmanın sonuçları konuşulacak.

Kitabın editörü Dr. Ahmet Özdinç, Türkiye genelinde 8000 gençle yapılan saha araştırmasının ardından titiz ve yoğun bir çalışmanın sonucunda 'Türkiye'nin Gençleri İleri Analizler' kitabının oluştuğunu ifade etti. Hedefi Türkiye'deki gençleri anlamak, tanımak, ve beklentilerine karşılık vermek üzere yapılan analizler 12 ayrı başlıkta ve alanında uzman 13 akademisyen ile birlikte hazırlandı. Sahadan alınan verilerin "nasıl?"ını bilimsel analizler yoluyla arayan ve sonucunda çözüm üretmeyi amaçlayan çalışma ''Politika yapıcılara ve karar vericilere" rehber niteliği taşımaktadır.

Birçok önemli ismin katılacağı 'Türkiye'nin Gençleri İleri Analizler' kitap lansmanı 26 Şubat 9.30 ile 12:30 saatleri arasında Gayrettepe Dedeman İstanbul Otel'de gerçekleşecek.

Kaynak: Bültenler