Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası başvuruları bu yıl "online" yapılacak Türkiye'den genç müzisyenleri klasik müzik sevenlerle buluşturan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrasının (TUGFO) 2020 yılı başvuruları başladı.

Türkiye'den genç müzisyenleri klasik müzik sevenlerle buluşturan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrasının (TUGFO) 2020 yılı başvuruları başladı.

Sabancı Vakfının kurulmasına öncülük ettiği ve ana destekçisi olduğu TUGFO, bu yılki seçmelerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez online başvuruyla gerçekleştirecek.

Şef Cem Mansur yönetiminde bu yıl 14'üncü yaşını kutlayan orkestrada yer almak isteyen adaylar, 30 Nisan'a kadar başvuru yapabilecek.

Seçmelerine başvuracak müzisyenlerden, yer aldıkları orkestra deneyimlerini anlattıkları, solo performans sergiledikleri ve kendilerini tanıttıkları 10 dakikalık bir video yollamaları isteniyor.

Orkestranın bu seneki repertuvarında Dvorak'ın "7'nci Senfoni"si, Verdi'nin "Nabucco" uvertürü, Rahmaninof'un "3'üncü Konçerto"su, Cemal Reşit Rey'in "Türkiye"sinden bölümler, Enescu'nun "2'inci Rapsodi"si ve Britten'in "Peter Grimes"ından Four Sea Interludes eserleri yer alıyor.

Türkiye'deki genç müzisyenleri Türkiye ve dünyadan dinleyicilerle buluşturan TUGFO seçmelerine TUGFO'nun web sitesi ve Facebook sayfası üzerinden başvurulabilecek.

Kaynak: AA