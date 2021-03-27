Türkiye Gençlik Birliği üyelerinden, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Türkiye Gençlik Birliği üyelerinden, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası

Anadolu Ajansı / Servet Ülkü - Haberler | Politika

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattı.

Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor
Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor
Forbes, Türk gurbetçinin başarı öyküsünü kapağına taşıdı! Traktör parası için Avusturya'ya gitmişti
Forbes, Türk gurbetçinin başarı öyküsünü kapağına taşıdı! Traktör parası için Avusturya'ya gitmişti

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası başlattı.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde bir araya gelen üyeler, kurdukları stantta İzmirlilere imza kampanyasına destek olmaları için çağrıda bulundu. Üyeler HDP'nin kapatılması talebiyle başlattıkları kampanyada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmek üzere imza topladı.

Grup adına açıklama yapan TGB İzmir İl Başkanvekili Aylin Kum, Mehmetçiğin başarısını zafere ulaştırmak ve PKK'yı tamamen bitirmek için HDP'nin kapatılmasının en önemli mesele haline geldiğini savundu.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in HDP'nin kapatılması için açtığı davanın Türk milletinin yüreğine su serptiğini kaydeden Kum, şunları kaydetti:

"Tam da böylesine anlamlı bir zamanda TGB olarak başlatmış olduğumuz 'HDP kapatılsın' kampanyası çok daha anlamlı bir hale gelmiştir. Şimdi önümüzde duran en büyük görev HDP'nin kapatılması sürecinin en kısa zamanda başarıya ulaşmasıdır. PKK hendeklere gömülmüştür. PKK'nın kaçacak deliği, saldıracak gücü kalmamıştır. Çünkü Türk ordusu vardır. PKK'ya kaçacak delil olan HDP'nin yaşam şansı kalmamıştır. Çünkü Türk gençliği, Türk milleti vardır. HDP'nin kapatılması Türkiye'nin bütünlüğüdür. HDP'nin kapatılması Türk-Kürt kardeşliğidir, Türk milletinin özgürleşmesidir. Eren Bülbüllerin yaşaması, Aybüke Yalçınların öğrencilerine ders vermesi için Türkiye'nin özgürleşmesi için HDP kapatılacak."

Vatan Partisi İzmir İl Sekreteri Levent Özciğer, Mehmetçiğin ve milletin yanında olan bir karar beklediklerini belirterek, "Hızlı bir şekilde bu kararın alınmasını talep ediyoruz. Türk milletinin beklentisi budur. Yüzbinlerce imza topluyoruz, Türkiye çapında büyük bir destek var. Terörün kökünü kazıyacağız, HDP'yi Meclis'ten kovacağız." dedi.

Türkiye Gençlik Birliği üyelerinden, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası
Türkiye Gençlik Birliği üyelerinden, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası
Türkiye Gençlik Birliği üyelerinden, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası
Türkiye Gençlik Birliği üyelerinden, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Ülkü

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Semih Yalçın Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Kıvanç Tatlıtuğ Serenay Sarıkaya Cemal Can Canseven
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Türk Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Türkiye Gençlik Birliği üyelerinden, HDP'nin kapatılması için imza kampanyası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.3.2021 17:13:10. #1.16#
title