Türkiye Gençlik Birliği üyeleri terör örgütü PKK ile HDP'yi protesto etti
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Türkiye Gençlik Birliği üyeleri terör örgütü PKK ile HDP'yi protesto etti

15.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 15.02.2021 16:10
Türkiye Gençlik Birliği üyeleri terör örgütü PKK ile HDP'yi protesto etti

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi nedeniyle terör örgütü PKK'yı protesto etti.

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, Irak'ın Gara bölgesinde 13 Türk vatandaşının şehit edilmesi nedeniyle terör örgütü PKK'yı protesto etti.

Ulus Atatürk Heykeli önünde toplanan TGB üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Ankara İl Başkanı Kayahan Çetin, sahada tutunacak dalı kalmayan bölücü terör örgütü PKK'nın, Mehmetçiğe yönelik kara propagandada bulunduğunu söyledi.

Çetin, "Peki kimdir bu kara propagandanın sözcüleri, memurları? Ayan beyan ortada. Her söylemiyle, her eylemiyle Kandil'den yönlendirilen bir kukla olan terör örgütünün siyasi kanadı HDP. Dün de bir düzmece yalanla kamuoyunu zehirlemeye çalıştılar." dedi.

HDP'nin kapatılmasını isteyen Çetin, "Katil polis diyenler, kahrolsun PKK diyemezler. Kayyumlara karşıyız diyenler Mehmetçiği savunamazlar. Diyarbakır annelerinin yanında olmayanlar, 13 şehidimizin ailesinin yanında olamazlar. HDP dostları Türkiye'yi savunamazlar" diye konuştu.

Açıklamanın ardından şehitler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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