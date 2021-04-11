Türkiye Gazetesi çalışanlarının moral ve motivasyonları yerinde

Türkiye Gazetesi Manisa Bölge Müdürlüğü'nde çalışan büro müdürleri ve dağıtıcılar, Manisa'da gerçekleştirilen 'Değerlendirme, moral ve motivasyon' toplantısında bir araya geldi.

Türkiye Gazetesi Manisa Bölge Müdürlüğü'nde çalışan büro müdürleri ve dağıtıcılar, Manisa'da gerçekleştirilen 'Değerlendirme, moral ve motivasyon' toplantısında bir araya geldi.

Manisa'da özel bir restoranda gerçekleştirilen değerlendirme, moral ve motivasyon toplantısında Manisa merkez ve ilçelerinde görev yapan gazete dağıtım personeli ve büro müdürleri katıldı. Bir araya gelen çalışanlar oldukça güzel vakit geçirirken, gazete sorumlusu Mustafa Değirmenci'nin ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda konuşan Bölge Müdürü Baharettin Altuntaş, "Öncelikle davetimize icabet ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Manisa olarak başarılı bir mart ayı geçirdik. Gazete tirajımızı artırdık. İnşallah önümüzdeki ay olan Ramazan ayında da bu başarımız sizlerin gayreti ile devam edecektir." dedi.

Gazete sorumlusu Mustafa Değirmenci ise, "Bizim işimiz gazete. Onun için sizlerin gayreti bizleri mutlu etti. Hedefimiz Manisa olarak gazete tirajımızı daha da çoğaltmak. Bunu başaracağımıza da inanıyoruz." diye konuştu.

Yapılan toplantıda moral bulan ve motivasyonları artan büro müdürleri ve dağıtım personelleri ise hep birlikte gazete tirajının daha da artması için çalışmalarını aralıksız sürdürme sözü verdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı