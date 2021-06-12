Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? İsviçre milli takım kadrosu 2021

EURO 2020'ye İtalya maçıyla başlayan ve sahadan 3-0 mağlup ayrılan Milli Takımımız, 2. sınavına Galler karşısında çıkacak. Futbolseverler, Türkiye-Galler maçı öncesi geri sayıma geçti. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2020 Türkiye-Galler maçı hangi kanalda? İsviçre milli takım kadrosu 2021