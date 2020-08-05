Türkiye Finans'ta yeni Yönetim Kurulu Üyeleri seçildi Türkiye Finans'ın 4 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen 29. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda yeni Yönetim Kurulu Üyeleri belirlendi.

Türkiye Finans Katılım Bankası'nın 29. Olağan Genel Kurul toplantısı 4 Ağustos 2020 Salı günü İstanbul Ümraniye Genel Müdürlük Binası'nda gerçekleşti. Yapılan Genel Kurul'da, 2019 yılı sonuçları değerlendirilirken Yönetim Kurulu üyeliklerine yönelik değişiklik teklifleri de kabul edildi. Buna göre, 7 kişiden oluşan Yönetim Kurulu'ndaki üyelerden 2'si ayrılırken, 2 yeni üye seçildi.

Mevcut üyeler; Majed Hamdan A. Alghamdi, Eren Güra, Meriç Uluşahin, Müge Öner, Genel Müdür Vekili Süleyman Murat Akşam görevlerine devam ederken, 2002 yılından itibaren The National Commercial Bank'ta (NCB) çeşitli kademelerde görev alan ve 10.10.2016 - 21.02.2020 tarihleri arasında Türkiye Finans Genel Müdürü olarak görev yapan Wael Abdulaziz A. Raies ile 2003 yılından itibaren NCB'de görev alarak başarılı kadın yöneticiler arasında bulunan, NCB Mali İşler Başkanı ve Finans'tan Sorumlu Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan ve aynı zamanda 11.03.2014 - 31.03.2017 tarihleri arasında da Türkiye Finans Katılım Bankası'nda Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi Üyesi olan Lama Ahmad M. Ghazzaoui de Yönetim Kurulu Üyesi seçildiler.

Kaynak: Bültenler