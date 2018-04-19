Türkiye-Fas Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Köseoğlu, Fas'ta

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Heyetler arası görüşmeden detaylar

Suleiman Omrani'nin konuşması

Ayşe Sula Köseoğlu'nun konuşması Fas'ta temaslarda bulunan Türkiye-Fas Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Av. Ayşe Sula Köseoğlu ve beraberindeki heyet, başkent Rabat'ta Fas-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Genel Sekreter Yardımcısı Suleiman Omrani ile bir araya geldi. Görüşmede AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek ve Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz de hazır bulundu.