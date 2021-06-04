Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu
Kıyasıya rekabet devam ediyor!
Türkiye Espor Futbol Liginde son haftalarda heyecan giderek artıyor. Birçok Türk Espor takımının birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu taraftarlar ile Türkiye Espor Futbol Ligi'nde geçtiğimiz günlerde 27. hafta karşılaşmaları oynanmıştı.
27. Hafta Karşılaşmaları ve Sonuçları
Sakaryaspor 1 – 1 Antalyaspor
Çaykur Rizespor 0 – 1 Hatayspor
Giresunspor 3 – 2 BB Erzurumspor
Beşiktaş Esports 1 – 0 Kayserispor
Galatasaray 3 – 1 Gençlerbirliği
Kocaelispor 0 – 3 İstanbulspor
Bursaspor 1 – 0 Y. Samsunspor
Trabzonspor 1- 0 MKE Ankaragücü
Haftaların geçmesiyle birlikte puan durumundaki kıyasıya rekabet artmaya devam ediyor. Ligin bitmesine 3 hafta kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş Esports arasındaki kıyasıya rekabet devam ediyor.
Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu
Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 27. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde oldu;
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Kaynak: Playerbros