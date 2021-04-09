Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı
tefligi 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı!
FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları sona erdi. 7 Nisan'da başlayan karşılaşmalar 8 Nisan'da oynanan 2. gün karşılaşmaları ile devam etti.
Birbirinden iyi takımların ve oyuncuların mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bir hafta daha geride kaldı. 21. hafta karşılaşmaları da her hafta olduğu gibi Twitch ve Youtube'dan canlı bir şekilde yayınlandı.
Türkiye Espor Futbol Ligi 21. Hafta Sonuçları
7 Nisan – Çarşamba
Hatayspor 0 - 1 Galatasaray
Kayserispor 1 - 3 Sakaryaspor
Bursaspor 1 - 2 Gençlerbirliği
Y. Samsunspor 5 - 1 İstanbulspor
8 Nisan Perşembe
Çaykur Rizespor 0 - 2 Antalyaspor
BB Erzurumspor 0 - 5 Trabzonspor
Beşiktaş Esports 1 - 0 MKE Ankaragücü
Giresunspor 1 - 2 Kocaelispor
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 21. hafta sonuçlarını duyurduğu Twitter gönderisine göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.
Kaynak: Playerbros