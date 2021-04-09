Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı

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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı

tefligi 21. hafta karşılaşmaları tamamlandı!

FIFA PRO Clubs'ta Türkiye'nin en iyilerini buluşturan Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları sona erdi. 7 Nisan'da başlayan karşılaşmalar 8 Nisan'da oynanan 2. gün karşılaşmaları ile devam etti.

Birbirinden iyi takımların ve oyuncuların mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bir hafta daha geride kaldı. 21. hafta karşılaşmaları da her hafta olduğu gibi Twitch ve Youtube'dan canlı bir şekilde yayınlandı.

Türkiye Espor Futbol Ligi 21. Hafta Sonuçları

7 Nisan – Çarşamba

Hatayspor 0 - 1 Galatasaray

Kayserispor 1 - 3 Sakaryaspor

Bursaspor 1 - 2 Gençlerbirliği

Y. Samsunspor 5 - 1 İstanbulspor

8 Nisan Perşembe

Çaykur Rizespor 0 - 2 Antalyaspor

BB Erzurumspor 0 - 5 Trabzonspor

Beşiktaş Esports 1 - 0 MKE Ankaragücü

Giresunspor 1 - 2 Kocaelispor

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 21. hafta sonuçlarını duyurduğu Twitter gönderisine göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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