Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları başlıyor!
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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları başlıyor!

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Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları başlıyor!

Karşılaşmalar 21: 30'da başlıyor!

Heyecanın tam gaz devam ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 21. hafta karşılaşmaları başlıyor! Bugün 21: 30'da başlayacak kıyasıya mücadeleler canlı olarak yayınlanacak.

Şimdiye kadar geçen 20 haftada heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü Türkiye Espor Futbol Ligi'nde yeni bir haftaya giriyoruz. Ligin 21. haftası olacak bu haftada da takımlar şüphesiz kıyasıya mücadele içerisinde olmaya devam edecek.

Sizlerde heyecanı bol olan, Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 21. hafta karşılaşmalarını izlemek istiyorsanız, kanalından ve sosyal medya hesapları üzerinden canlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Türkiye Espor Futbol Ligi 21. hafta programı şu şekilde;

7 Nisan Çarşamba

Hatayspor -21: 30- Galatasaray

Kayserispor -22: 00- Sakaryaspor

Bursaspor -22: 30- Gençlerbirliği

Y.Samsunspor -23: 00- İstanbulspor

8 Nisan Perşembe

Çaykur Rizespor -21: 30- Antalyaspor

BB Erzurumspor -22: 00- Trabzonspor

Beşiktaş Esports -22: 30- MKE Ankaragücü

Giresunspor -23: 00- Kocaelispor

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 21. hafta maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisine göz atmak isterseniz tıklayabilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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