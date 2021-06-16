Türkiye Espor Futbol Ligi 29. hafta fikstürü yayınlandı!
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Türkiye Espor Futbol Ligi 29. hafta fikstürü yayınlandı!

Türkiye Espor Futbol Ligi 29. hafta fikstürü yayınlandı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Türkiye Espor Futbol Ligi heyecanı 29. hafta ile devam ediyor.

Heyecanın tam gaz devam ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 29. hafta fikstürü yayınlandı. Karşılaşmalar bugün 21: 30'da başlıyor.

Geride bıraktığımız 28 haftada heyecanın doruklarda yaşandığı ve takımların zirve mücadelesini sürdürdüğü Türkiye Espor Futbol Ligi yeni bir haftayla karşımızda. Ligin 29. haftası olacak bu haftada da takımlar kıyasıya mücadelesine devam edecek.

Türkiye Espor Futbol Ligi 29. hafta programı şu şekilde;

16.06.2021 Çarşamba

BB Erzurumspor – Beşiktaş Esports (22: 00)

Bursaspor – Hatayspor (22: 30)

MKE Ankaragücü – Sakaryaspor (23: 00)

Antalyaspor – Kayserispor (23: 30)

17.06.2021 Perşembe

Çaykur Rizespor – Galatasaray (21: 30)

İstanbulspor – Gençlerbirliği (22: 00)

Trabzonspor – Kocaelispor (22: 20)

Giresunspor – Y. Samsunspor (23: 00)

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin maç fikstürünü duyurduğu Twitter gönderisi şu şekilde oldu;

Maçları Asist Gaming YouTube kanalı üzerinden izleyebilirsiniz. Kanala hızlıca ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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