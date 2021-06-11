Türkiye Espor Futbol Ligi 28. Hafta puan durumu paylaşıldı!
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Türkiye Espor Futbol Ligi 28. Hafta puan durumu paylaşıldı!

Türkiye Espor Futbol Ligi 28. Hafta puan durumu paylaşıldı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Kıyasıya rekabet devam ediyor!

Türkiye Espor Futbol Liginde son haftalarda heyecan giderek artıyor. Birçok Türk Espor takımının birbirleri ile kıyasıya mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu taraftarlar ile paylaşıldı. Türkiye Espor Futbol Ligi'nde geçtiğimiz günlerde 28. hafta karşılaşmaları oynanmıştı.

28. Hafta Karşılaşmaları ve Sonuçları

Kayserispor 0 – 3 Trabzonspor

Gençlerbirliği 0 – 1 Çaykur Rizespor

İstanbulspor 0 – 1 BB Erzurumspor

Samsunspor 0 – 2 Galatasaray

MKE Ankaragücü 5 – 3 Giresunspor

Sakaryaspor 2 – 3 Beşiktaş Esports

Hatayspor 3 – 0  Antalyaspor

Kocaelispor 0 – 3 Bursaspor

Ligin bitmesine 2 hafta kaldı. Galatasaray ve Beşiktaş Esports arasındaki liderlik yarışı devam ediyor. Sizde bu heyecana ortak olmak istiyorsanız Asist Gaming kanalı takip edebilirsiniz.

Türkiye Espor Futbol Ligi puan durumu

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde 28. haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde oldu;

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Kaynak: Playerbros

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