Türkiye Espor Futbol Ligi 27. Hafta karşılaşmalarında heyecan başlıyor
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Türkiye Espor Futbol Ligi 27. Hafta karşılaşmalarında heyecan başlıyor

Türkiye Espor Futbol Ligi 27. Hafta karşılaşmalarında heyecan başlıyor
Playerbros - Haberler | Gamegar

Türkiye Espor Futbol Ligi'nde (tefligi) 27. Hafta mücadelesi bugün başlıyor!

FIFA Pro Clubs'ta kıyasıya mücadelenin hakim olduğu Türkiye Espor Futbol Ligi'nde son 4 haftaya doğru gidiyoruz. Türkiye Espor Futbol Ligi 27. Hafta mücadelesi bugün oynanacak karşılaşmalarla başlıyor.

Türkiye'nin en iyi takımlarının ve oyuncularının bulunduğu Türkiye Espor Futbol Ligi'nde yeni bir hafta başlıyor. 27. hafta karşılaşmaları bugün oynanacak olan Sakaryaspor ve Antalyaspor arasında geçecek olan mücadeleyle başlayacak ve 3 Haziran Perşembe günü Trabzonspor ve MKE Ankaragücü arasında oynanacak olan karşılaşma ile son bulacak.

Son 3 haftaya girilirken heyecan dolu liderlik mücadelesi bizlerle olacak. Karşılaşmaları canlı olarak izlemek için Youtube kanalını takip edebilirsiniz.

Türkiye Espor Futbol Ligi 27. Hafta Fikstürü

02.06.2021 | Çarşamba

Sakaryaspor vs Antalyaspor | 21.30

Çaykur Rizespor vs Hatayspor | 22.00

Giresunspor vs BB Erzurumspor | 22.30

Beşiktaş Esports vs Kayserispor | 23.00

03.06.2021 | Perşembe

Galatasaray vs Gençlerbirliği | 21.30

Kocaelispor vs İstanbulspor | 22.00

Bursaspor vs Y. Samsunspor | 22.30

Trabzonspor vs MKE Ankaragücü | 23.00

Türkiye Espor Futbol Ligi karşılaşmalarını her hafta Çarşamba ve Perşembe günleri saat 21.30'dan itibaren Yotube kanalından canlı şekilde takip edebilirsiniz. Puan durumuna, maç sonuçlarına ve gelecek karşılaşmalara  ulaşabilirsiniz.

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Kaynak: Playerbros

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