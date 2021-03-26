Türkiye Espor Futbol Ligi 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı
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Türkiye Espor Futbol Ligi 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı

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Türkiye Espor Futbol Ligi 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı

tefligi 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı!

Türkiye Espor Futbol Ligi 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Karşılaşmalar, 24 ve 25 Mart tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Birbirinden iyi takımların ve oyuncuların mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bir hafta daha geride kaldı. 24 Mart'ta başlayan karşılaşmalar 25 Mart'ta oynanan 2. gün karşılaşmaları ile devam etti.

TEFL 19. Haftanın Sonuçları

24.03.2021 – Çarşamba

Sakaryaspor 2 - 2 Kocaelispor

BB Erzurumspor 0 - 2 Kayserispor

Bursaspor 0 - 3 Galatasaray 

Gençlerbirliği 2 - 1 Trabzonspor

25.03.2021 Perşembe

Giresunspor 4 - 1 Hatayspor

MKE Ankaragücü 2 - 1 Antalyaspor

Çaykur Rizespor 2 - 2 İstanbulspor

Y. Samsunspor 1 - 1 Beşiktaş Esports

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 19. hafta sonuçlarını duyurduğu Twitter paylaşımı ise şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros

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