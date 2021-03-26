Türkiye Espor Futbol Ligi 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı
tefligi 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı!
Türkiye Espor Futbol Ligi 19. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Karşılaşmalar, 24 ve 25 Mart tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Birbirinden iyi takımların ve oyuncuların mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bir hafta daha geride kaldı. 24 Mart'ta başlayan karşılaşmalar 25 Mart'ta oynanan 2. gün karşılaşmaları ile devam etti.
TEFL 19. Haftanın Sonuçları
24.03.2021 – Çarşamba
Sakaryaspor 2 - 2 Kocaelispor
BB Erzurumspor 0 - 2 Kayserispor
Bursaspor 0 - 3 Galatasaray
Gençlerbirliği 2 - 1 Trabzonspor
25.03.2021 Perşembe
Giresunspor 4 - 1 Hatayspor
MKE Ankaragücü 2 - 1 Antalyaspor
Çaykur Rizespor 2 - 2 İstanbulspor
Y. Samsunspor 1 - 1 Beşiktaş Esports
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 19. hafta sonuçlarını duyurduğu Twitter paylaşımı ise şu şekilde oldu;
Kaynak: Playerbros