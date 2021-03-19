Türkiye Espor Futbol Ligi 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı
tefligi 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı!
Türkiye Espor Futbol Ligi 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Karşılaşmalar, 17 ve 18 Mart tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.
Birbirinden iyi takımların ve oyuncuların mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bir hafta daha geride kaldı. 17 Mart'ta başlayan karşılaşmalar 18 Mart'ta oynanan 2. gün karşılaşmaları ile devam etti.
TEFL 18. Haftanın Sonuçları
17.03.2021 – Çarşamba
Bursaspor 1 - 3 İstanbulspor
Trabzonspor 1 - 2 Çaykur Rizespor
Hatayspor 0 - 1 Beşiktaş Esports
Kocaelispor 0 - 1 MKE Ankaragücü
18.03.2021 – Perşembe
Kayserispor 1 - 0 Y. Samsunspor
Antalyaspor 4 - 0 BB Erzurumspor
Sakaryaspor 0 - 1 Gençlerbirliği
Galatasaray 3 - 0 Giresunspor
Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 18. hafta sonuçlarını duyurduğu paylaşım ise şu şekilde oldu;
Kaynak: Playerbros