Türkiye Espor Futbol Ligi 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı
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Türkiye Espor Futbol Ligi 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı

19.03.2021 18:19 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:38
Türkiye Espor Futbol Ligi 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı

tefligi 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı!

Türkiye Espor Futbol Ligi 18. hafta karşılaşmaları tamamlandı. Karşılaşmalar, 17 ve 18 Mart tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleşti.

Birbirinden iyi takımların ve oyuncuların mücadele ettiği Türkiye Espor Futbol Ligi'nde bir hafta daha geride kaldı. 17 Mart'ta başlayan karşılaşmalar 18 Mart'ta oynanan 2. gün karşılaşmaları ile devam etti.

TEFL 18. Haftanın Sonuçları

17.03.2021 – Çarşamba

Bursaspor 1 - 3 İstanbulspor

Trabzonspor 1 - 2 Çaykur Rizespor

Hatayspor 0 - 1 Beşiktaş Esports

Kocaelispor 0 - 1 MKE Ankaragücü

18.03.2021 – Perşembe

Kayserispor 1 - 0 Y. Samsunspor

Antalyaspor 4 - 0  BB Erzurumspor

Sakaryaspor 0 - 1 Gençlerbirliği

Galatasaray 3 - 0 Giresunspor

Türkiye Espor Futbol Ligi'nin 18. hafta sonuçlarını duyurduğu paylaşım ise şu şekilde oldu;

Kaynak: Playerbros

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